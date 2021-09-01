Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için Erzurum'dan Sivas'a yürüyor
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Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için Erzurum'dan Sivas'a yürüyor

Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için Erzurum'dan Sivas'a yürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Kültür Sanat

"1919 Ruhuyla Mustafa Kemal Atatürk'ün İzlerinde Erzurum'dan Sivas'a" sloganıyla Erzurum'dan yürüyüş başlatan 69 yaşındaki ekonomist Osman Kemal Ağaoğlu, Sivas'ın Zara ilçesine ulaştı.

"1919 Ruhuyla Mustafa Kemal Atatürk'ün İzlerinde Erzurum'dan Sivas'a" sloganıyla Erzurum'dan yürüyüş başlatan 69 yaşındaki ekonomist Osman Kemal Ağaoğlu, Sivas'ın Zara ilçesine ulaştı.

Ağaoğlu, 22 Ağustosta Erzurum'dan başlattığı yürüyüşü kapsamında Zara'ya geldi.

Ağaoğlu, "Arkadaşlarım bu yürüyüşün mutlaka bir kitabının yazılması yönünde zorlamaya başladılar. Benim yazarlık yönüm de var. Yazayım dedim elim bir türlü gitmedi, bir eksiğimiz kaldı. Eksiklik neydi? Atatürk'ün Sivas'tan Erzurum'a gidişi, Erzurum'dan Sivas'a gelişi. 1919'un 100. yılı anısına niyetlendiğimiz yürüyüşün tamamını 1919'un 102. yılına denk getirerek bitirmiş olduk. Yarın Sivas'ta Atatürk'ün karşılandığı nokta olan Paşapınar'ında yürüyüşümü tamamlayacağım." dedi.

Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için Erzurum'dan Sivas'a yürüyor
Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için Erzurum'dan Sivas'a yürüyor
Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için Erzurum'dan Sivas'a yürüyor
Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için Erzurum'dan Sivas'a yürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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