Milli judocu Bilal Çiloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli judocu Bilal Çiloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:32
Milli judocu Bilal Çiloğlu, AA'nın

Türkiye'ye 24 yıl sonra 2018 Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran Bilal Çiloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'ye 24 yıl sonra 2018 Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran Bilal Çiloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilerek oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen milli judocu Bilal Çiloğlu, "Spor" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan temizliği konu alan fotoğrafa oy verdi.

Milli sporcu, bu fotoğrafa ilişkin, "Koranavirüsün gölgesinde geçen bir spor yılı oldu bizim için. 2020 Tokyo Olimpiyatları dahil spor organizasyonları ertelendi ve birçok sporcunun hayallerinin ertelenmesine sebep oldu. Bu yüzden tribünde dezenfekte yapılmasını anlatan fotoğrafı seçiyorum. Hatta bu fotoğraf, 2020 yılının spordaki özeti olabilir." diye konuştu.

Bilal Çiloğlu, "Yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" isimli fotoğrafını tercih etti.

Bu fotoğrafa ilişkin milli judocu, "Sokağa çıkma kısıtlaması yaşlılara daha farklı saatlerde uygulandı. Sonradan sokağa çıkmalarına izin verilen bir grup yaşlı amcamızın sevinçli bir fotoğrafı olmuş. Bu fotoğrafı seçiyorum, gerçekten çok sempatik ve yüzleri gülümseten bir fotoğraf." yorumunda bulundu.

"Haber" kategorisinde ise Bilal Çiloğlu, Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Bilal Çiloğlu, "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafına ilişkin de "Yüreğimizi burkan İzmir Depremi'nde depremzedeleri kurtarma aşkıyla çok fazla çalışan bir kurtarma ekibi vardı. Gerçekten büyük kahramanlıklar yaptılar, kaç saatler sonrasında canları kurtardılar ve bu kurtarma operasyonlarında simge olan birkaç fotoğraf olmuştu. Bu fotoğraflardan biri küçük kızın kurtarılmasındaki fotoğraf ve etrafındaki kurtarma görevlilerinin sevinci, bütün halkımızın, milletimizin yüzünde aynı sevinç vardı. Herkesin yüreğinde çok ortak bir fotoğraf. Bu nedenle seçtim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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