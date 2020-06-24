Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atandı
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atandı
24.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:25

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müşavir olarak atandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda müşavir olarak atandı. Milli sporcu, olimpiyat şampiyonluğu ve birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan 30 yaş üstü sporcuların müşavir olarak atanabildiği kanun çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda müşavir olarak görev yapacak. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Rıza Kayaalp'e yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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