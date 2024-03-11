Üye Girişi
Haberler

Şimal Yılmaz ve Yusuf Dikeç, AA Spor Sohbetleri'nde konuştu

Güncelleme:

Şimal Yılmaz, atıcılığa hobi olarak başladığını ve kadınlarda ilk olimpiyat kotasını kazandığını belirtirken, Yusuf Dikeç ise olimpiyat madalyası hedeflediğini ve sporcu yetiştirerek ülkesine hizmet etmek istediğini söyledi.

Türkiye'ye atıcılık tarihinde kadınlarda ilk olimpiyat kotasını kazandıran Şimal Yılmaz ile dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Yusuf Dikeç, AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Atıcılığa hobi amaçlı, 11 yaşında, babasının arkadaşının Antalya'daki poligonunda başlayan Şimal Yılmaz, ortaokulda derslerinin çok yoğun olduğu dönemde yaptığı spor branşının çok faydasını gördüğünü dile getirdi.

Çocukluğundan beri hiçbir zaman silahlardan korkmadığını, atıcılık gibi bir sporun olduğunu duyduğunda da bunun ilgisini çektiğini dile getiren 20 yaşındaki sporcu, "Çevreden 'Atıcılık, silah, bir kız!' yorumları alıyorduk ama beni bu yorumlar hiç etkilemedi. Çünkü insanların tutkuları olur, hayatta tutundukları şeyler, benim de tutkum atıcılıktı. İlk elime aldığımdan beri çok hoşuma giden bir şey oldu. Atıcılık, kendimi buldum dediğim yegane sporlardan biri benim için." diye konuştu.

Poligona girdiğinde kendisini evinde gibi hissettiğini ifade eden Şimal Yılmaz, "Rutine binmiş atış, durduğunuz yer, kolunuzu kaldırdığınız hedef o kadar normal ki doğduğumdan beri yaptığım bir şeymiş gibi." dedi.

Şimal Yılmaz, Macaristan'ın Györ kentindeki Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği gümüş madalya ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için aldığı kotaya ilişkin şunları söyledi:

"Macaristan'da gümüş madalya altın olabilirdi. Birinci başladım ilk elemelerde birkaç atışımda düşüklük yaşadım ve ondan kaçtı. Başladığım ortalamayla altın alıyordum. Minik bir bocalama yaşadım ve altın kaçtı gümüş oldu. İlk defa olimpiyat kotası için bir yarışmaya girdim. Finale kaldığında Avrupa Şampiyonası 2 kota veriyordu. Türkiye tarihinde bir ilk olacaktı kadınlar atıcılıkta. Böyle olduğu için inanılmaz heyecanlıydım. Belki 180 nabızla atış yapıyordum o an. Güzel başlayınca, kota alacak mıyım, öyle olacak mı gibi düşünceler geldi aklıma. Zaten o anda bocaladım. Sonra 'Hayır, bırakmak yok sonuna kadar atacaksın.' dedim ve böyle oldu."

"Kendimi buldum dediğim nokta galiba burasıymış"

Çok güzel tepkiler aldığını ancak kendisinde bir şeyin değişmediğini, ilk başlayan amatör sporcu gibi hissettiğini dile getiren Şimal Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belki olimpiyatlarda madalya alana kadar da bu devam edecek. Olimpiyatta madalya alsam da değişmeyecek. İlk başlama heyecanı var içimde. Çok heyecanlıyım, çok gururluyum, çok mutluyum. Kendimi buldum dediğim nokta galiba burasıymış. Çok ciddi bir dönüm noktası benim için. Bir şeyleri başarabileceğimi anladığım nokta. Antrenörüm babam, spora da beraber başladık. Benim için güzel bir plan hazırladı. Atıcılıkta boks, güreş gibi belli bir sıklette şunu kazanırım diyemezsiniz. O gün nasıl olduğunuza göre değişir. Belki de yüzde 90'ı psikolojik bir spor. O gün günümdeysem, inanmışsam ki inanıyorum, finale girdiğim zaman madalya bekleyebilirsiniz. Finale girmem yeterli."

Şimal Yılmaz, 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü'ne dair de "Dünyada kadına şiddet eylemleri, kötü olayları çok üzülerek izliyorum, duyuyorum. Bütün kadınlar adına bu madalyayı aldım. Aldığım kotayı kadınlara armağan ediyorum. Dünya Kadınlar Günü'müzü kutluyorum. Kadın olmak çok farklı. Duygu yüklüsünüz, çok fazla şeyi kaldırıyorsunuz, çok fazla şey başarmanız gerekiyor. Ben başardım. Kadınlarımız yılmadan devam etmeli." mesajlarını verdi.

Tek eksik olimpiyat madalyası

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazandığını, tek eksiğinin olimpiyat madalyası olduğunu ifade etti.

Geldiği seviyeyi yeterli bulmadığını dile getiren 51 yaşındaki Yusuf Dikeç, "Sporcu için en büyük başarı, hedef olimpiyattır. Avrupa, dünya çok madalya var ama olimpiyat eksik, inşallah olimpiyat madalyasını alırsak ancak o zaman yeterli bulacağız." diye konuştu.

Olimpiyat madalyası hedefinin ardından atıcılıkta Avrupa, dünya, olimpiyat madalyaları alacak sporcular yetiştirerek ülkesine hizmete devam etmek istediğini aktaran Yusuf Dikeç, branşa 28 yaşında tesadüfen başladığını, genç sporcuları gördüğünde çok mutlu olduğunu anlattı.

Yusuf Dikeç, Macaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 10 Metre Havalı Tabanca Erkek Trio Milli Takımı'nın şampiyonluğuna dair şunları söyledi:

"Biz takımda üçüncü arkadaşı bulamıyorduk, üçüncü ayağımız hep eksik kalıyorduk. Son yıllarda üçüncü arkadaşı da yakalık ve takım olarak çok iyiyiz. 2021'den 2024 yılına kadar bizim hiç boşumuz yok. Takımımız çok güçlü ve iyi. Bazen bu da yetmiyor, ekip çalışması, iyi planlama gerekiyor. Bu yarışmaya iyi hazırlandık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Çalışmalar ve planlamaların sonucunda bu madalyaları ve kotayı kazandık. Adı üstünde takım çalışması... Biriniz eksik ya da yarım kaldığınız zaman sizi birinin destekleyeceğini bilmeniz güzel bir duygu."

Çalıştığı askeri kurumdan emekli olan Yusuf Dikeç, antrenör ya da yönetici olmaktansa yapabildiği kadar spora devam etmek istediğini sonrasında da sporcu yetiştirerek, yönetici kadrosunda hizmete devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli? Tunca Tuncer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Tunca Tuncer kaç yaşında, nereli? Bülent Tüylü kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Tüylü kaç yaşında, nereli? Serhad Özdamar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Yenimahalle Belediye Başkan adayı Serhad Özdamar kaç yaşında, nereli? Ahmet Hızlı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Hızlı kaç yaşında, nereli? Fahri Tuna kimdir? Zafer Partisi Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna kaç yaşında, nereli? Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kaç yaşında, nereli? Ayşegül Sevinmiş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Ayşegül Sevinmiş kaç yaşında, nereli? Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli? Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli? Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli? Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title