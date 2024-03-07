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Pakistan Büyükelçiliği'nde Kadınların Liderlik İçin Güçlendirilmesi Programı Düzenlendi

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Pakistan Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadınların Liderlik İçin Güçlendirilmesi' konulu bir program düzenledi. Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Olimpiyat Şampiyonu Paralimpik Okçu, Dışişleri Bakanlığı Devlet Memurları Eşleri Derneği Başkanı, Antalya Milletvekili ve bir profesörün katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Pakistan'a ait yöresel yiyeceklerin ikramıyla sona erdi.

Pakistan Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınların Liderlik İçin Güçlendirilmesi" konulu program düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kadınların liderlik için güçlendirilmesi konusunun ele alındığı programa Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid'in davetlisi olarak Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Kepenekçi, Olimpiyat Şampiyonu Paralimpik Okçu Gizem Girişmen, Dışişleri Bakanlığı Devlet Memurları Eşleri Derneği (DMEDD) Başkanı Şebnem Akçapar, Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve Prof. Dr. Feride Acar katıldı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından Pakistan'a ait yöresel yiyeceklerin ikramı ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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