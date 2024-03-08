2024 Paris Olimpiyatları'nda Takip Edilmesi Gereken 5 Kadın Yıldız Açıklandı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 2024 Paris Olimpiyatları'nda takip edilmesi gereken 5 kadın yıldızı açıkladı. Listede Çinli masa tenisçi Sun Yingsha, ABD'li artistik jimnastikçi Simone Biles ve atletizm sporcusu Sha'Carri Richardson, Brezilyalı kaykaycı Rayssa Leal ve Slovenyalı tırmanış sporcusu Janja Garnbret yer alıyor.
PARİS, 8 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 2024 Paris Olimpiyatları'nda takip edilmesi gereken 5 kadın yıldızı açıkladı.
Listede Çinli masa tenisçi Sun Yingsha, ABD'li artistik jimnastikçi Simone Biles ve atletizm sporcusu Sha'Carri Richardson, Brezilyalı kaykaycı Rayssa Leal ve Slovenyalı tırmanış sporcusu Janja Garnbret yer alıyor.