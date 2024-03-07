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İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Futsal Yarı Finalistleri Belli Oldu

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belli oldu. Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belli oldu.

Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren Büyük Britanya ve Almanya ile B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan İspanya ve Brezilya yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Büyük Britanya ile Brezilya, İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Türkiye, 9 Mart Cumartesi günü klasman maçında Japonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Büyük Britanya Brezilya Erzurum Almanya İspanya Spor Güncel Haberler

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