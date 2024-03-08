Burhaniye Ören Plajları Olimpiyat Elemelerine Ev Sahipliği Yapacak

Burhaniye ilçesinde, Ören Plajları Olimpiyat Elemelerine ev sahipliği yapacak. Elemelere çeşitli ülkelerden takımların katılacağını anlatan Balıkesir Büyükşehir Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, olimpiyata giden yolun Burhaniye'den geçtiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl, Uluslararası Plaj Voleybolu karşılaşmalarını ev sahipliği yapan Burhaniye Ören Plajları, bu sene de değişik ülkelerden sporcuları ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen organizasyonların büyük ilgi gördüğünü anlatan Büyükşehir Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, " Olimpiyat elemeleri 15-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Gene Mayış ayı içinde Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası da Ören Plajlarında yapılacak. Olimpiyata giden yol Burhaniye'den geçiyor" dedi. - BALIKESİR