A Milli Kadın Futsal Takımı Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 7-1 geride bitirdi. İkinci yarıda da kalesinde 4 gol gören milliler, müsabakadan 11-1 mağlup ayrıldı.

Grubu 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada tamamlayan milli takım, yarı final şansını kaybetti.

A Milli Kadın Futsal Takımı, organizasyonda 9 Mart Cumartesi günü klasman maçına çıkacak.

Günün diğer maçlarında Almanya organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0 hükmen galip sayılırken, İspanya Brezilya'yı 5-1, Japonya da İtalya'yı 5-1 mağlup etti.