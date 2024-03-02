Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları devam ediyor
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda futsal ve curling müsabakaları yapıldı. Türkiye, futsalda İtalya'ya 6-0 mağlup oldu ve curlingde 4 maçını da kaybetti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) futsal ve curling müsabakalarıyla devam edildi.
Erkekler futsalda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 mağlup oldu. Curling karışık takımlarda ise Türkiye Çin'e 9-3, Güney Kore'ye ise 11-2 yenildi. Türkiye, bu kategoride organizasyondaki 4 maçı da kaybetti.
Erkekler futsalda günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Türkiye-İtalya: 0-6
İran-Hollanda: 6-0
B Grubu
Japonya-Çekya: 8-2
Brezilya-Kenya: 5-0 (Hükmen)
C Grubu
İspanya-Kuveyt: 5-6
Tayland-Cezayir: 9-6
Curling karışık takım kategorisinde günün sonuçları şöyle:
Çin-Türkiye: 9-3
İsviçre-Japonya: 1-8
Güney Kore-Ukrayna: 6-1
Macaristan-Kenya: 2-0 (Hükmen)
Japonya-Macaristan: 7-2
Ukrayna-Çin: 7-5
Kenya-Polonya: 0-2 (Hükmen)
Türkiye-Güney Kore: 2-11 - ERZURUM