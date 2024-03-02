Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) futsal ve curling müsabakalarıyla devam edildi.

Erkekler futsalda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 mağlup oldu. Curling karışık takımlarda ise Türkiye Çin'e 9-3, Güney Kore'ye ise 11-2 yenildi. Türkiye, bu kategoride organizasyondaki 4 maçı da kaybetti.

Erkekler futsalda günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Türkiye-İtalya: 0-6

İran-Hollanda: 6-0

B Grubu

Japonya-Çekya: 8-2

Brezilya-Kenya: 5-0 (Hükmen)

C Grubu

İspanya-Kuveyt: 5-6

Tayland-Cezayir: 9-6

Curling karışık takım kategorisinde günün sonuçları şöyle:

Çin-Türkiye: 9-3

İsviçre-Japonya: 1-8

Güney Kore-Ukrayna: 6-1

Macaristan-Kenya: 2-0 (Hükmen)

Japonya-Macaristan: 7-2

Ukrayna-Çin: 7-5

Kenya-Polonya: 0-2 (Hükmen)

Türkiye-Güney Kore: 2-11 - ERZURUM