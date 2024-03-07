Üye Girişi
Haberler

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Devam Ediyor

Güncelleme:

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan 3 branşta yapılan müsabakalarla devam etti. Türkiye, erkekler futsalda çeyrek finale çıktı. Snowboard paralel slalomda madalyalar sahibini buldu. Curling'te maçlar devam etti.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan 3 branşta yapılan müsabakalarla devam etti.

Organizasyonun dördüncü gününde snowboard, futsal ve curlingte müsabakalar yapıldı. Türkiye, erkekler futsalda çeyrek finale çıktı. Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda erkeklerde grup müsabakalar tamamlandı.

Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada son dünya şampiyonu İran'la 3-3 berabere kaldı. Milli takım, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti ve grubu 3. sırada bitirdi. En iyi 3.'ler arasında yer alan milli takım, çeyrek finale kaldı. Milli takım, çeyrek finalde 8 Mart'ta Japonya'yla karşılaşacak.

Gruplarda alınan sonuçlar ve puan durumu:

A Grubu

Türkiye : 3 - İran: 3

İtalya: 9 - Hollanda: 1

Takım puanları

1- İran 7

2- İtalya 6

3- Türkiye 4

4- Hollanda 0

B Grubu

Japonya: 1 - Brezilya: 1

Çekya: 5 - Kenya: 0

Takım puanları

1- Japonya 7

2- Brezilya 7

3- Çekya 3

4- Kenya 0

İspanya: 2 - Tayland: 2

Kuveyt: 4 - Cezayir: 6

C Grubu

Takım puanları

1- Tayland 7

2- İspanya 4

3- Cezayir 3

4- Kuveyt 3

Çeyrek final eşleşmeleri

8 Mart Cuma günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler şöyle oldu:

10.00 İran - Cezayir

12.30 Japonya - Türkiye

15.00 Tayland - Brezilya

17.30 İtalya - İspanya

9-12 klasman maçları programı şu şekilde:

10.30 Hollanda - Kuveyt

14.00 Kenya - Çekya

Snowboard paralel slalomda madalyalar sahibini buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard paralel slalomda madalya alan sporcular belli oldu.

Palandöken'de gerçekleşen paralel slalom yarışına erkeklerde 16, kadınlarda ise 11 sporcu katıldı.

Erkeklerde finalde 1.18.94'lük derece yapan Avusturyalı Raphael Part, altın madalya kazandı. Çin'den Bin Yang ise 1.21.69'la gümüş madalya aldı. Üçüncülük karşılaşmasında ise İtalya'dan Federico Orlando 1.17.73'le vatandaşı Thomas Belingheri'yi geçerek bronz madalya elde etti.

Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Onur Kayıhan ise 1.51.41'lik derecesiyle son 16 turunda elendi ve 15. oldu.

Kadınlarda ise finalde Çin'den Yueyue Zhao 1.20.76'yla altın madalyaya uzandı. Avusturya'dan Lisa Zoerweg ise 1.26.28'le gümüş madalya aldı. Üçüncülük karşılaşmasında Japonya'dan Inka Wada, 1.29.71'lik derecesiyle Çin'den Su Shasha'yı geçerek bronz madalya aldı.

Snowboard paralel slalom erkekler:

Altın madalya: Raphael Petr (Avusturya)

Gümüş madalya: Bin Yang (Çin)

Bronz madalya: Federico Orlando (İtalya)

Kadınlar

Altın madalya: Yueyue Zhao (Çin)

Gümüş madalya: Lisa Zoerweg (Avusturya)

Bronz madalya: Inka Wada (Japonya)

2023 Deaflympics Curling'te maçlar devam etti

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında erkeklerde müsabakalara devam edilirken, kadınlarda ilk maçlar yapıldı. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün erkeklerde 8, kadınlarda 4 müsabaka yapıldı.

Türkiye, kadınlarda ilk maçında Japonya'ya 17-4 yenildi.

Kadınlarda günün sonuçları şöyle:

Japonya: 17 - Türkiye: 4

Polonya: 1 - Macaristan: 12

Ukrayna: 9 - Çin: 3

Hırvatistan: 2 - Güney Kore: 9

Erkeklerde ise Türkiye, Macaristan'la karşılaştı. Milli takım gruptaki ikinci maçında Macaristan'a 15-2 mağlup oldu.

Erkeklerde günün sonuçları şöyle:

Japonya: 4 - Çin: 11

Macaristan: 6 - Ukrayna: 5

Polonya: 9 - İtalya: 3

Güney Kore: 6 - İsviçre: 10

Ukrayna: 12 - İsviçre: 6

Güney Kore: 11 - Japonya: 4

Türkiye: 2 - Macaristan: 15

Çin: 10 - Polonya: 3 - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Erzurum Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? Abdurrahman Dursun kimdir? AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun pankartları neden kaldırıldı? Şadi Yazıcı kimdir? AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli? Kenan Zeren kimdir? Yeniden Refah Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren kaç yaşında ve nereli? Gökhan Yüksel kimdir? AK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İlhan Ocaklı kimdir? AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Mete Çağdaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş kaç yaşında ve nereli? Ali Tombaş kimdir? AK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş kaç yaşında, nereli? Volkan Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Adem Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında ve nereli? Hüseyin Coşkun kimdir? AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kaç yaşında, nereli? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anketlerinde sonuç ne çıktı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title