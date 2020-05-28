Milletvekili Karayel'den zirai dondan etkilenen Tomarza ilçesine ziyaret AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, zirai dondan etkilenen Tomarza ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, zirai dondan etkilenen Tomarza ilçesini ziyaret etti.

İlçe belediye başkanı ve muhtarlardan yayla sorunu ve bu konudaki taleplerini dinleyen Karayel, daha sonra, geçen gün yaşanan zirai dondan etkilenen tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant ve beraberindeki heyet ile tarım alanlarını gezen Karayel, başta kabak çekirdeği olmak üzere, fasulye, mısır, domates ve benzeri ürünlerde yaşanan mağduriyetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare ederek çiftçilerin zararlarını karşılamak için gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirten Karayel, kısa zamanda zarar tespiti yapılarak çiftçilerin bilgilendireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA