Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ramazan bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı
21.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:45

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ramazan bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında bir ay boyunca bir büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, "Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük. Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazanı Şerif'in sonuna gelerek hamdolsun, millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Özünde var olan değerlerle, herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönü olan bayram günlerinin, gönül ve ruh birliği içinde maneviyatına uygun şekilde değerlendirilmesini yürekten diliyorum. Son günlerde tüm insanlık dünyayı saran korana virüsü ile mücadele etmektedir. Millet olarak nice zorlukları birlik- beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorumluluklarımızın bilincinde olarak, sosyal mesafe kurallarına, tavsiyelere ve tedbirlere titizlikle uyararak, "Özellikle bayramlara buruk giren hastalarımızı, yaşlılarımızı, muhtaçları, şehitlerimizin yadigarlarını ve kahraman gazilerimizi bu müstesna günde de hatırlayarak, telefonlaşarak, bayram sevincimizi paylaşarak kederde de sevinçte de bir olduğumuzu gösterelim. Ramazan Bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını, bayram bereketinin kalplerimizi coşturmasını, umutlarımızı yeşertmesini, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.Bu duygularla değerli Kilis halkımızın, milletimizin bu musibetten kurtulması için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızın ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tüm İslam aleminin, Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Haber
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Haber
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Onur Saylak Hatice Çarpar
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: Milletvekili Dülger'in Ramazan Bayramı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 13:45:32. #1.15#
title