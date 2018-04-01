Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milletimiz hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakarak oy vermez. Halk yapılana ve hizmete bakar, ona göre kararını verir." dedi.

Bakan Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi'nde, AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanlığının 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeniden büyük Türkiye'yi kurma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istediklerini ifade eden Yılmaz, bu hedefi yakalamanın zor olduğuna ancak çok yaklaştıklarına işaret etti.

Yılmaz, geçmiş 15 yıldaki başarı ve gayreti göstermeleri halinde bu hedefi yakalayacaklarına inandıklarını vurguladı.

Uluslararası çeşitli kuruluşların Türkiye ile ilgili araştırmalar yaptığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Artık bu ülke için 'Geçmişte ne başardı, gelecekte ne yapar.' diye çalışmalar yapılıyor. '2030'da Türkiye İtalya'nın önüne geçecek.' diyenler var, '2050'de Fransa'nın önüne geçecek.' diyenler var ama bu kuruluşlardan, 'Türkiye geri gidecek.' diyeni daha görmedik. Bunu aziz milletimize borçluyuz. İnşallah daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Her kesimin işinin, aşının, evinin, barkının olmasını temenni edeceğiz. İstiyoruz ki ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Milletimiz hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakarak oy vermez. Halk yapılana ve hizmete bakar, ona göre kararını verir."

Halkın gözünün terazi gibi olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı eserlerin ortada olduğuna dikkati çekti.

Geçen 15 yılda az konuşup çok çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"2002'de bu ülkenin milli geliri 230 milyar dolardı. Şimdi 560 milyar doların üstündeyiz. 2002'de kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 doların altındaydı, bugün 10 bin 597 dolar. Devlet olarak gelirimiz artı, borcumuz azaldı. IMF'ye borcumuz kalmadı. 2002'de bütçemizin yüzde 43'ü faize gidiyordu, şimdi yüzde 8,9'a düştü. 2002'de 36 milyar dolar ihracat yapıyorduk, bugün 157 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın açıklamasını gördünüz, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Geçen ay yapılan ihracat rakamı 15 milyar doların üstüne çıktı."

Sinop'ta eğitim alanında yapılan yatırımlar

Bakan Yılmaz, Sinop'taki temasları sırasında, kentte eğitim alanında yapılan yatırımlara ilişkin de bilgiler verdi.

Valilikteki açıklamasında Yılmaz, Sinop'un Türkiye'de ikili eğitimi kaldırılan iller arasında yer aldığını hatırlattı.

Kendi dönemlerinde 60 yeni dersliği Sinopluların hizmetine sunduklarına işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Derslik başına düşen öğrenci sayısı 19'du, 16'ya düştü, 70 okulda destekleme kursu açtık. Sinop'ta 11 bin 600'ün üzerinde evladımız bu destekleme kurslarına giderek eğitim aldılar. 71 bin öğrencimize 2 milyon 850 bin paket süt dağıttık. Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Sinop'ta da tüm öğrencilerimiz okul öncesi eğitime kavuşturuldu. Kentteki tüm yabancı uyruklu kardeşlerimiz okullu olmuş durumda. 7 milyonun üzerinde ücretsiz kitap dağıttık. Yine il genelinde 17 okul ve yurt yapımı projemiz devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği hakkında da bilgi veren Bakan Yılmaz, "Türkiye'de kayıtlara göre 2 milyon 400 bin gibi okuma yazma bilmeyen kardeşimiz olduğu ifade ediliyor. Bu program çok iyi şekilde devam ediyor. Kısa bir süre içinde inşallah, okuma yazma bilememe oranını sıfıra yaklaştıracağız." ifadesini kullandı.

(Bitti)