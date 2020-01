Microsoft "İyilik için Yapay Zekâ" programı başlattı

31.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:27

Microsoft, İyilik için Yapay Zeka programı altında yeni bir girişim başlattığını duyurdu. İlk 5 yıl için 40 milyon dolarlık destekle hayata geçirilen Sağlık için Yapay Zeka girişimi, sağlık alanındaki araştırmacıları, STK'ları ve sağlık kurumlarını yapay zeka çözümleri ve para yardımıyla güçlendirecek. Girişimle, günümüzde insanlığın maruz kaldığı ve acil çözüm bekleyen sağlık sorunlarının hızla çözülmesi hedefleniyor.

Mİcrosoft'tan yapılan açıklamada, "Girişimin en önemli hedeflerinden biri; sağlık alanında çalışma yürüten yapay zeka uzmanlarının sayısını artırmak. Şu an globalde uzmanların yüzde 5.0'i sağlık alanında çalışma yürütüyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Sağlık için Yapay Zeka dahilinde, yapay zeka uzmanlarının sağlık sektörüne özel yeni beceriler kazanması da desteklenecek."Programın üç odak noktası var; hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini ilerletmek amacıyla tıbbi araştırmaların hızlandırılması için keşif araştırmaları ve sağlık hizmetlerini herkese ulaştırılabilmek için sağlık eşitliğinin sağlanması."Özellikle sağlık sektörünün ticari olarak dikkatini çekmeyen alanlarda araştırmaların hızlandırmasında ve yeni çözümlerin geliştirilmesinde yapay zekanın önemli bir rol oynaması bekleniyor."Bu çözüm alanlarının başında doğumlarda yaşanan anne ve bebek kayıpları azaltmak geliyor. Bunun yanında, görme kaybıyla sonuçlanan şeker hastalıklarını global olarak takip etme konusunda yapay zekadan faydalanılacak."Cüzzamı kontrol altına almak, salgın ve bulaşıcı hastalıkların gelişimini izleyip analiz etmenin de yapay zekadan destek alan sistemlerle kolaylaşması hedefleniyor."Yapay zeka sistemleriyle ayrıca, kanser vakalarında daha tutarlı tanı koyabilmek mümkün olacağı belirtiliyor."Böylece, Microsoft'un AI for Good programının altında, çevreci araştırmaların desteklendiği AI for Earth, mültecilerin ve göçe zorlanmış insanların korunmasını amaçlayan AI for Humanitarian Action, engellilerin günlük yaşama ve istihdama katılmasını kolaylaştırmayı hedefleyen AI for Accessibility, kültürel ve tarihi varlıkların korunması ve görselleştirilmesi alanlarındaki projelerin desteklendiği AI for Cultural Heritage ve bugün duyurusu yapılan AI for Health başlığında beş girişim bulunuyor. Yeni girişimle birlikte Microsoft, AI for Good programına toplam 165 milyon dolar ayırmış oldu.

Kaynak: DHA