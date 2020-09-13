MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Buldanlı, güven tazeledi
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MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Buldanlı, güven tazeledi

Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, göreve yeniden seçildi.

MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Buldanlı, güven tazeledi
13.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:36

Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, göreve yeniden seçildi.

Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını MHP MYK Üyesi Gülay Özcan yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çevre ilçelerin MHP ilçe başkanları ile delegeler katıldı.

Ahmet Buldanlı, yeniden başkanlığa getirildi.

Kaynak: AA

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