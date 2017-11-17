MHP İl Başkanı Avşar Ziyaretlerine Devam Ediyor

5 Kasım'da yapılan kongrede MHP İl Başkanlığına seçilen Ramazan Bülent Avşar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Avşar, İl Emniyet Müdürü Urhal'a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, "Malatyamız huzur kenti. Polislerimiz 7/24 görevlerinin başında hizmet yapıyorlar, gece gündüz demeden görevlerinin başındalar. Allah bütün güvenlik güçlerimize kolaylık versin" ifadelerini kullandı.



İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avşar ve yönetimine başarı diledi. - MALATYA