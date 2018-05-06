MHP Grup Başkanvekili Usta: "Emeklilikte Yaşa Takılanlar Mağdur Edilmemeli"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağdur edilmemesi için ortalamalar hesaplanarak makul bir sürenin hesaplanması gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye'de birçok kişinin mağduriyet yaşadığı EYT için önemli açıklamalarda bulundu. Düzenli bir şekilde prim ödemiş ve belli bir yaşa gelmiş kişilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirten Usta, emeklilik yaşının makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ben bu insanların bunu hak ettiğine inanıyorum"

Düzenli bir şekilde prim ödemiş ve belli bir yaşa gelmiş kişilerin mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erhan Usta, "Sosyal Güvenlik sitemimiz, çok açık veren bir sistem. Dolayısıyla normal şartlarda çok dikkatli olmamız lazım. MHP olarak hep bu dikkat ve özen içerisinde hareket ediyoruz. Prim ödeme gün sayısını doldurmuş ancak yaş nedeniyle bekleyen bir kesim var. Bizim son seçim beyannamemizde de emeklilikte yaşa takılanları rahatlatacak, onların emekli olmasını sağlayacak düzenleme yapılması konusunda bir vaadimiz vardı. İktidar olamayınca bu gerçekleşmedi. Yeni dönemde de bunun takipçisi olacağız. Ben bu insanların bunu hak ettiğine inanıyorum. Geçmişteki sistemde zaten hak etmişlerdi ama daha sonrasında yapılan reformlarla ve düzenlemelerle bu hakları ellerinden alınmış oldu. Ama uzun vadede hem prim ödeme gün sayısında hem de yaş olarak bu sistemi uzatmamız lazım. Düzenli bir şekilde primini ödemiş, belli bir günü doldurmuş olan vatandaşlarımızı mağdur etmemek lazım. Bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

"Yaşa takılanlar için bir miktar rahatlama yapılabilir"

Emeklilik için makul bir sürenin hesaplanması gerektiğinin altını çizen Usta, şunları söyledi:

"38 yaşında emekliliğin de olmaması lazım. O, Türkiye'yi eskiye götürmek olur. Orada makul bir süre makul bir yaş belirlenebilir. Şu andaki ortalama emekli yaşı baz alınarak bir çalışma yapılabilir. Yoksa çok erken yaşta bir emekliliğin de bu ülkeye bir faydası yok. Avrupa'da insanlar yaşlanınca da harıl harıl çalışıyor. Emekliliğin makul bir yaşta olması lazım, çok erken bir yaşta veya çok geç bir yaşta olmaması lazım. Bu sorun çözülmeli ancak eskiden olduğu gibi 40 yaşına kadar emekliliğin çekilmesi söz konusu değildir. Şu anda kanuna göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60. Bu yaş sınırı, yeni gelenler için bir miktar yükselecek. Önceki rejimden gelenler ve yaşa takılanlar için bir miktar rahatlama yapılabilir. Bu da ortalamalar hesaplanarak makul bir süre bulunabilir" diye konuştu. - SAMSUN