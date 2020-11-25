MGK Bildirisi: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve...
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MGK Bildirisi: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve...

25.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:22
MGK Bildirisi:

MGK Bildirisi: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden dayatmalar hiçbir zaman kabul görmeyecektir.

MGK Bildirisi: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden dayatmalar hiçbir zaman kabul görmeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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