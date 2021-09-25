Mezunu olduğu okulda işe başladı

İZMİR'de yaşayan, 3 çocuklu ailenin en küçüğü Mustafa Eres (25), hafif düzeyde zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nun kapısından 8 yıl önce giren Eres, okul takımında futbol oynamaya başladı. Zihinsel Engelli Milli Takımı'na kadar yükselen Eres, 2016'da mezun olduğu okuluna 4 yıl sonra memur olarak atandı. Eres, "Ailem de ben de mutluyum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim" dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan Mustafa Eres, hafif düzeyde zihinsel engelli olarak doğdu. Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nun kapısından 8 yıl önce giren Eres, aldığı özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde hem milli takım sporcusu oldu hem de aynı kurumda memur olarak çalışmaya başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) gösterdiği başarıyla eğitim aldığı okulda memur olmayı başaran Eres, "Bu kuruma 2013 yılında okumak için geldim. Okula başladıktan 1 hafta sonra okulun futbol takımı olduğunu öğrendim. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan haberim yoktu. Beni denediler ve beğendiler. 2014'te Antalya Kemer'e gidip Türkiye birincisi olduk. Ardından Samsun'da Türkiye ikincisi olduk. Engellilerle ilgili olan lige çıktık. O ligi kuran federasyon başkanımız, okul müdürüm ve beden eğitimi öğretmenim sayesinde bu zamana kadar elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarımla birbirimize destek olduk" diye konuştu.