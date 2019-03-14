Meteorolojiden 5 İl İçin Toz Taşınımı Uyarısı

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı nedeniyle bu illerde görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA