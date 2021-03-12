Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
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Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

12.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:58

Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı Çekmeköy'dekihayvanat bahçesininsahibi ve kamuoyunda "bioenerjive metafizik uzmanı" olarak tanınanSalihMemişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan Mustafa Ö.

Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Çekmeköy'dekihayvanat bahçesininsahibi ve kamuoyunda "bioenerjive metafizik uzmanı" olarak tanınanSalihMemişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan Mustafa Ö. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Çekmeköyde bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde 9 Mart'ta meydana gelen silahlı saldırıda, Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin aralarında alacak verecek olduğu gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Ensar Ö., Bayram Ö., Satılmış G. ve Mehmet G. gözaltına alınmıştı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

1 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR

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