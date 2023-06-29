'Mavi İnci' ödülleri sahiplerini buldu

Burak Akan tarafından Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen "Mavi İnci" Ödül töreninde yıldızlar geçidi yaşandı.

Burak Akan tarafından Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen "Mavi İnci" Ödül töreninde yıldızlar geçidi yaşandı.

Gül Bağçiçek Ana Sponsorluğunda Gökay Kalaycıoğlu ve Sıla Uysal sunumuyla gerçekleşen ödül gecesine ünlü isimler akın etti.

Geceye Gonca Vuslateri, Jessica May, Ece Mumay, Mehmet Ali Erbil, İlyas Salman, Yılmaz Morgül, Aydilge, Selen Görgüzel, Göksel Kortay, Serpil Tamur, Neriman Uğur, Şükrü Avşar, Burçin Bildik, Erdal Küçükkömürcü, Nurcan Sabur, Elif Güçkıran, Altan Gördüm, İpek Tenolcay, Fatih Hakan Avşar, Ferdi Kurtuldu, Murat Övüç, Ahmet Bircan, Özkan Öden ve Akif Yaman gibi ünlü isimler katıldı.

Mavi İnci Ödülleri Jüri Komite Başkanı Burak Akan, törende yaptığı konuşmada; "Tüm ödül alanları tebrik ediyorum. Eminim Mavi İnci hepinize çok uğurlu gelecek." dedi.

Törende birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu.

GECEDE TÜM ÖDÜL ALANLAR:

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Göksel Kortay

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Serpil Tamur

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Mehmet Ali Erbil

Yaşam Boyu Onur Ödülü: İlyas Salman

En İyi Kadın Oyuncu: Gonca Vuslateri

En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Ece Mumay

Yılın Mavi İncisi: Jessica May

En iyi Cover Şarkı: Selen Görgüzel

En iyi Yapımcı: Şükrü Avşar

Yılın Çifti: Aydilge, Utku Barış Andaç

Meslek Onur Ödülü: Neriman Uğur

En İyi Single: Hünkar Göksu / Kafa Duman

En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül

En İyi Erkek Karakter Oyuncusu: Altan Gördüm

En iyi Kadın Karakter Oyuncusu: İpek Tenolcay

En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Şenay Gürler

En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Burçin Bildik

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Ferdi Kurtuldu

Meslek Onur Ödülü: Levent Sülün

Meslek Onur Ödülü: Erdal Küçükkömürcü

Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur

En iyi Sosyal Medya Fenomeni: Murat Övüç

Spor Özel Ödülü: Fatih Hakan Avşar

En İyi Drama Tasarım: Ahmet Bircan

Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Elif Güçkıran

En iyi Magazin Muhabiri: Akif Yaman

En iyi Haber Portalı: Haberler.com Av. Bedia Teymur

En iyi Genç Kadın Muhabir: Hasibe Karadağ

En İyi Eğitim Yazarı: Mahmut Özay

En İyi Yazar: Kaan Sebkektay

En İyi Metafizik Uzmanı: Özkan Öden

En Başarılı İş Kadını: Gül Bağçiçek

En İyi Siber Güvenlik Uzmanı: Devran Karaçay

En İyi Sosyal Medya Uzmanı: Murat Uryan

Yılın Çıkış Yapan Magazin Programı: 50 Fifty

En iyi YouTube Yorumcusu: Talha Yazgan

En iyi Çıkış yapan Kadın Sanatçı: Begüm Polat

En iyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk

En iyi Magazin Dergisi: Klass Magazin

En İyi Erkek Modacı: Faruk Karataş