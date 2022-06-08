Şentop: Necip Fazıl Kısakürek, hayatın anlamını arayan fikir işçisidir - Haberler

TÜRKİYE Büyük Millet Mecllisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Necip Fazıl Kısakürek'in hayatın anlamını arayan bir fikir işçisi olduğunu belirterek, "Şiirleri ise Türk edebiyatının daima baş yapıtları olmuştur" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' İnteraktif ve Dijital Sergisi'nin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki açılışını gerçekleştirdi. Davetlilere hitap eden Şentop, daha sonra dijital sergiyi gezdi. Şentop yaptığı konuşmada, "Bugün buraya oldukça üzgün geldim. Bu sabah çok değerli bir arkadaşımızı, dostumuzu, Meclis'te birlikte çalıştığımız kardeşimizi kaybettik. Pek çoğunuzun da tanıdığı edebiyatımızın naif şairlerinden, şiir ve masallarıyla çocuklarımızı kanatlandıran yakın dostum aynı zamanda çalışma arkadaşımız Mevlana İdris Zengin'i kaybettik. O da bir üstad Necip Fazıl hayranıydı. Hemşehirlisiydi. Kahramanmaraşlı idi. Bu sebeple buradan Mevlana İdris'i, üstad Necip Fazıl'ın huzurunda anmak isterim" ifadelerini kullandı.

Şentop'a konuşmasının ardından, Kısakürek ailesi adına Mehmet Kısakürek, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirinin yazılı olduğu çerçeveyi hediye etti.