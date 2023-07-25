"8. International ILEM Summer School" başladı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) yürütücülüğünde 8. kez düzenlenen International ILEM Summer School (IISS) araştırmacıları ve sanatçıları İstanbul'da buluşturdu.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) yürütücülüğünde 8. kez düzenlenen International ILEM Summer School (IISS) araştırmacıları ve sanatçıları İstanbul'da buluşturdu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Ayasofya Medresesi'nde gerçekleştirilen açılış programı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imam hatibi İbrahim Yavaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Taha Eğri, organizasyonu arkasında uzun, zorlu ve stresli bir hazırlık dönemi bulunduğunu belirterek, katkı ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Gönüllülerin de organizasyonda büyük emekleri olduğunu vurgulayan Eğri, "İLEM'in sahip olduğu bilgi birikiminin, kurumlarımızın iletişim ağlarıyla güçlü bir şekilde ortaya çıktığına inanıyorum. Programın başarılı ve konusu itibarıyla İslam dünyasında yeni tartışmalara akademik olarak katkı verecek bir bilgi birikimi sağlamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş, vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "Bugünü doğru anlayarak, geleceğe dair de bir perspektif oluşturarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Değişimi anlamak ve buna hazırlık yapmak için çabalarını arttırarak devam ettireceklerini vurgulayan Erdoğmuş, "İLEM bu anlamda bizim lokomotif kurumlarımızdan bir tanesi. Özellikle ilmi birikimden yola çıkarak diğer faaliyetleri de besliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Oranje Instituut Direktörü Ali Eşlik, Hollanda merkezli bir organizasyon olarak Avrupa'da yaşayan Müslüman topluma yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, başarılı bir program olmasını diledi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Türkiye Bölge Başkanı Ahmet Divleli, programın anlamlı bir mekanda, Müslümanlar için çok anlamlı bir temayla düzenlendiğini kaydetti.

İslami sanatların derin kültürel ve manevi öneme sahip olduğuna işaret eden Divleli, "İslami sanat doğru kullanılırsa pek çok alanda önemli rol oynar. Sanat toplumların kendini özgürce ifade ettiği bir alandır." değerlendirmesinde bulundu.

"İslam sanatı İslami değerleri referans alır"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, "İslam sanatı ve estetiği İslami değerleri referans alır. Bu da her şeyi güzel yapma ve her zaman güzel davranma ilkesi olan 'ihsan' ilkesine dayanır." dedi.

İslam sanatının yeryüzünün her yerine işlediğini, farklı dünyalardan yansımalarıyla ruhların ve kalplerin manevi ikliminde derin izler bıraktığını anlatan Ayhan, "Bunun ışığında ICYF, İslam dünyası ve ötesinde kültürel açıdan bilinçli genç liderlerden oluşan yeni nesle ilham veren bağlantıları ve etkileşimleri kolaylaştırarak birleştirici güç olarak sanat ve kültürün potansiyelini desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Hakiki bir milletler arası toplantıdayız"

FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının 3. yıl dönümünü olduğunu anımsatarak, "Ayasofyamızın minaresinin gölgesinde İstanbul'un bu sıcak mevsiminde ama Ayasofya'nın bu serin avlusunda birlikte olmaktan, sizleri ağırlamaktan mutluyuz." dedi.

Uluslararası toplantının paydaş kurumlarla birlikte düzenlendiğinin altını çizen Başar, "Hakiki bir milletler arası toplantıdayız. Düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve toplantının hayırlara vesile olmasını, başarılı geçmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

"Allah güzeldir, güzeli sever"

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ise İstanbul'un 2 yakasıyla farklı özellikler taşıdığını belirterek, "Doğu ve Batı bu güzel şehirde İstanbul'da bir araya geliyor." dedi.

Sanat, estetik ve felsefe üzerine çalışan akademisyenlerin de İslam sanatlarının maneviyat ve metafizik boyutuna değindiklerini aktaran Kılıç, mimari ve estetik üretimlerin de arkasında bir ruh olduğunu vurguladı.

Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" anlamındaki hadis-i şerifini okuyan Kılıç, "Allah yarattığı şeylerde de güzelliği sevdiği için insanları yarattı. Bizler de onun güzelliğini yer yüzündeki yansımalarıyız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ICYF'in düzenlediği "Çağdaş Dünya Görüşünü Zenginleştirmek: Müslüman Gençler ve İslami Entelektüel Mirasın Estetik Temelleri" başlıklı panel yapıldı.

ICYF Akademik Danışmanı ve İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ahmet Köroğlu'nun yönettiği panelde FSMVÜ Öğretim Üyesi Alidost Ertuğrul, USUL Academy Akademik Direktörü Dr. Samir Mahmoud ve Tayland King Mongkut Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Wasamon Sanasen konuştu.

ILEM Summer School

Bu yıl "İslam Dünyasında Sanat ve Estetiği Yeniden Düşünmek: Kavramlar, Teoriler ve Uygulamalar" temasıyla düzenlenen IISS-8 programına Hindistan, Rusya, Fransa, ABD'nin de arasında bulunduğu 15 ülkeden 40 akademisyen katılıyor. Konferans, ders, konuşma ve atölyelerden oluşan program kapsamında 5 gün boyunca akademisyenlerin makale, sunum ve seminerlerinde "İslam" ve "sanat" kavramları ele alınacak.

İslam dünyasını ilgilendiren önemli konuların tartışıldığı IISS, 30 Temmuz'a kadar uluslararası araştırmacı ve sanatçıları bir araya getirmeye devam edecek.