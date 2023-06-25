Yenimahalle Belediyesi 'İklime Dirençli Şehirler için Yeşil Adımlar Çalıştayı' düzenledi

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen 'İklime Dirençli Şehirler için Yeşil Adımlar Çalıştayı'na çevre ve iklim uzmanları, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıkların ilgili müdürlükleri katıldı. Çalıştayda, iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin yol haritası, küresel belediye başkanları sözleşmesi ve SECAP süreci, iklim değişikliğine uyumda su yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve iklim krizi ilişkisi, kent habitatlarının iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli hale getirilmesi, binalarda ve kentlerde temiz enerji dönüşümü, yapılı çevrede iklim değişikliği etki azaltma ve uyum stratejileri, akıllı sürdürülebilir dijital şehir-dijital ikiz ve döngüsel ekonomi modelinde atık yönetimi konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından 'İklime Dirençli Şehirler için Yeşil Adımlar Çalıştayı' düzenlendi.

Yenimahalle Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Kamu Uluslararası İlişkiler ve Projeler Müdürü Alphan Eröztürk, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Meral Akgül, İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi'nden Merve Güreş, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Emre Yaprak, enerji uzmanı Arif Künar, ITC firması adına Emrah Baydun, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıkların ilgili müdürlükleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkanvekili Kartal, insanların çıkarları için doğayı tahrip ettiğine ve doğanın çeşitli uyarılar verdiğine dikkat çekti. Bilim insanlarının Kahramanmaraş ve olası İstanbul depremleriyle ilgili uyarılarını hatırlatan Kartal, "Hangi önlemleri alıyoruz? Yaşamımızı tehdit eden olaylar, doğaüstü güçlerden ya da metafizik birtakım kuvvetlerden kaynaklı değil. Biz yapıyoruz esas olarak. Kendi yaşamımızı tehdit eden şeyleri kaderci bir anlayışla Allah'a havale edemeyiz. Bilim insanlarımız yol gösteriyor. Ama dinleyen yok" dedi.

Kartal, Yenimahalle Belediyesi'nin Avrupa Birliği İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Bildirisi'ne 2019 yılında imza attığını da hatırlatarak şunları kaydetti:

"2030 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyumlanmış şehir olmak için çeşitli eylem ve tedbirlerin alınması ve uygulanması tarafımızca taahhüt edilmiştir. Bu kapsamda hali hazırda SECAP hazırlığı devam etmektedir. Bu yüzden gerek SECAP sürecine katkı sağlamak gerekse ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcılara destek vermek için bugün bu çalıştayı düzenledik."

Çalıştayda katılımcılar, İklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye'nin Yol Haritası, Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi ve SECAP Süreci, İklim Değişikliğine Uyumda Su Yönetimi, Sürdürülebilir Tüketim ve İklim Krizi İlişkisi, Kent Habitatlarının İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerine Karşı Dirençli Hale Getirilmesi, Binalarda ve Kentlerde Temiz Enerji Dönüşümü, Yapılı Çevrede İklim Değişikliği Etki Azaltma ve Uyum Stratejileri, Akıllı Sürdürülebilir Dijital Şehir-Dijital İkiz ve Döngüsel Ekonomi Modelinde Atık Yönetimi konu başlıklarında sunumlar yaptı.

Sunumlarda gerek dünya gündemi gerek Türkiye gündeminde sık sık yer alan iklim krizine dikkat çekilerek çözümü yönünde kritikler yapıldı. Çalıştayın değerlendirme oturumunu yürüten sosyal girişim ekibi Roof Coliving de yapılan sunumlar ve tartışılan sorunlara dair katılımcıların çözüm önerilerini topladı.