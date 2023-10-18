Duruşmada rapor gerginliği

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması olaylı geçti. Mahkemeye sunulan Gözlem İhtisas Dairesi raporunda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu okununca taraflar arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine sanık, "Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim" dedi. Salonda başlayan gerginlik, adliye önünde yapılan basın açıklamasına da yansıyınca sanık yakınları ve avukatlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Erenler Mahallesi Kamer Sokak'taki evde 30 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Hacı P. isimli şahıs, tartıştığı eşi Ayşe P.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladıktan sonra 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak kayıplara karışmıştı. Ayşe P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli koca ise Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sanığın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hacı P., avukatı Abdurrahim Burak, öldürülen Ayşe P.'nin ailesi, avukatları Eray Akbal, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey ile Kocaeli'de görevli Aile ve Sosyal Bakanlığı Avukatı Bahar Yıldız katıldı.

"Adli Tıp Kurumu benden daha deli"

Mahkeme başkanı, geçen celse Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden istenen raporu okudu. Raporda sanığın akli dengesinin tam olduğu belirtildi. Sanık avukatı Abdurrahim Burak, "Ayakta muayene ile rapor düzenlenmiştir. Rapor eksiktir. Gözlem altına alınarak uzun sürekli yataklı rapor tanzim edilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Söz hakkı verilen sanık Hacı P., "Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim" dedi.

"İnşallah sana da cinler musallat olur"

Beyanda bulunan Müjde Tozbey, "Ayşe P. basit şekilde öldürülmemiştir, sırtından bıçaklanmıştır" dediği esnada sanık Hacı P. araya girerek, "Yalan söylüyorsunuz, eşimi ben öldürmedim. İnşallah sana da cinler musallat olur. Eşimi çok seviyordum. Ben öyle bir şey yapmadım, Allah şahidimdir" diyerek avukatın üstüne yürümek istedi. Mahkeme başkanı, duruşmanın işleyişini bozduğu ve sürekli uyarmasına rağmen konuşmaları kestiği gerekçesiyle sanığı salondan çıkardı.

"Sanık burada bizi zor durumda bırakıyor"

Sanığın salondan çıkarılmasından sonra konuşmaya devam eden avukat Müjde Tozbey, "Her celse aynı şeyler yaşanıyor. Geçen celselerde de sanık, avukat Eray Akbal'a saldırmıştır. Sanık burada bizi zor durumda bırakıyor. Mahkeme bizim korumamızı sağlayamıyor. Burada bir katil var. Sanık Ayşe'ye nasıl eylem gerçekleştirdiğini konuşmamız gerekiyor. Sanığın iyi hal indiriminden yararlanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

ATK raporu istendi

Taraflar arasında çıkan gerginlik sebebiyle salon boşaltılarak, duruşmaya ara verildi. Alınan beyanların ardından mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair ATK'dan yeniden rapor alınmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

"Sanık önceki celselerde de sürekli bize karşı tehdit hakaret ve saldırıya varan eylemlerde bulunmuştu"

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına avukatlar ve STK temsilcileri katıldı. Açıklama yapan Avukat Eray Akbal, "Ayşe P. 2022 Mart ayında evli olduğu erkek tarafından sırtından bıçaklanarak katledildi. Bugün davanın 4. celsesiydi. Bir önceki celse sanığın adli dengesinin yerinde olup olmadığı talep edilmişti. Bu celse gelen raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı. Fakat karşı tarafın iddiası üzerine yeni bir rapor daha hazırlanacak. Sanık önceki celselerde de sürekli bize karşı tehdit hakaret ve saldırıya varan eylemlerde bulunmuştu. Bu duruşmada da bize destek için gelen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey'e saldırı düzenledi. Israrla sanığın SEGBIS ile dinlenmesi talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Bu bizi biraz daha saldırıya açık pozisyona getiriyor" ifadelerini kullandı.

Sanık yakınlarından avukata: "Vatan hainlerini koruyorsunuz"

Avukat Müjde Tozbey konuşacağı sırada ise sanık Hacı P.'nin yakınları geldi. Sanığın yakınları açıklama yapan avukatlara, "Uyuşturucuyu satan aileyi destekliyorsunuz. 7 sülalesini araştırın ondan sonra röportaj yapın. Madem adaleti savunuyorsunuz adaletli olun. Vatan hainlerini koruyorsunuz. Kimmiş, nelermiş araştırın, ondan sonra resimlerini koyun" dedi. Polis ekiplerinin sanık yakınlarını uzaklaştırmasının ardından basın açıklaması devam etti.

"Öldürülmüş kadını savunurken dahi tehdide maruz kalıyoruz"

Sanık yakınları alandan gönderildikten sonra avukat Müjde Tozbey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Az önce gördüğünüz gibi öldürülmüş kadını savunurken dahi tehdide maruz kalıyoruz. Dava boyunca her celse avukat arkadaşlarımız mahkeme heyetinin önünde maalesef ölüm tehditlerine hakaretlere maruz kalıyor. Biz bugün özellikle buradayız, buna artık izin vermeyeceğiz. Her celse daha kalabalık gelmeye karar verdik. Kadın, insan ne olursa olsun öldürülmeyi hak etmiyor. Kimse kimseyi öldürme hakkına sahip değil. Biz bu nedenle buradayız. Burada kalmaya da, gelmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ