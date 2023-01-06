Rusya'dan Ukrayna'da 36 saatlik Noel ateşkesi

Rusya lideri Putin, Rus-Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısının ardından Noel nedeniyle Ukrayna'da 36 saatlik ateşkes talimatı verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus-Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısı üzerine, Ukrayna'da Noel nedeniyle 36 saatlik ateşkes talimatı verdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın bulunduğu belirtilerek Ukrayna tarafı da Noel arifesi ve Noel boyunca vatandaşların kiliselere gidip ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ateşkes ilan etmeye çağırıldı.

Putin'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya verdiği talimata göre Rus tarafı Ukrayna'da Cuma günü yerel saatle öğlen saat 12.00'den Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes uygulayacak.

Ukrayna'dan yanıt: İkiyüzlülüğünüzü kendinize saklayın

Kremlin açıklaması öncesinde Rus-Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill Ortodoks Noeli boyunca geçerli olmak üzere iki tarafa da ateşkes çağrısı yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mikhailo Podolyak, Kremlin'in açıklamasına Twitter hesabından yanıt vererek "Birincisi, Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun yaptığı gibi yabancı ülke topraklarına saldırmıyor ve sivilleri öldürmüyor. Ukrayna sadece kendi topraklarındaki işgal ordusunun mensuplarını yok ediyor. İkincisi, Rusya Federasyonu işgal ettiği topraklardan çekilmek zorundadır. Sadece o zaman 'geçici bir ateşkes' olur. İkiyüzlülüğünüzü kendinize saklayın" ifadelerini kullandı.

Podolyak, Rus-Ortodoks Kilisesinin çağrısını da "kuşkulu bir tuzak" ve "propaganda ögesi" olarak nitelendirmiş, Kilise'yi "savaş propagandacısı" işlevi görmekle suçlamıştı.

Rusya'nın Ukrayna savaşına verdiği destekle bilinen Patrik Kirill, daha önce yaptığı bir açıklamada savaşı, Rusya'nın "Batı'nın liberal ideolojik tacizini engellemek üzere verdiği metafizik bir mücadele" diye nitelendirmişti.

DW/BK,HT