Erzurum'da düzenlenen 'Eğitim ve Gençlik' temalı 'Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek' Sempozyumu sona erdi. Sempozyumda birçok konuşmacı eğitim ve gençlik konularında sunumlar yaptı.

Eğitim ve gençlik temalı, "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek" Sempozyumu sona erdi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye Belediyesi, Palandöken Belediyesi ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nce ortaklaşa düzenlenen "Eğitim ve Gençlik" temalı, "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek" Sempozyumu'nun 4. 5. 6 ve 7. oturumu; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın katılımıyla Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Panelistler; Prof. Dr. Fatih Yalçın, "Etkilenme Endişesi Bağlamında Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç İlişkisi", Prof. Dr. Abdullah Arslan, " Necip Fazıl Kısakürek'in, '101 Hadis Manzum Meal Tefsir' Adlı Eserinden Eğitimsel İletiler", Prof. Dr. Mehmet Özger, "Necip Fazıl'da Gelecek Tasarımı", Eğitimci Yazar Murat Ertaş, "Necip Fazıl'ın Dil Meselesi" hakkında sunumda bulundu.

Sempozyumun 5. oturumu Atatürk Üniversitesi Büyük Doğu Salonu'nda yapıldı. 5. Oturumda; Doç. Dr. Hamit Aktürk, "Türkiye'nin İslamcılık Akımında Necip Fazıl'ın Yeri ve Başyücelik Modeli Üzerine", Doç. Dr. Orhan Yılmaz, " Necip Fazıl Kısakürek'in Hadis Kültürü ve Sünnete Olan Bağlılığı", Doç. Dr. Emine Demil, "Eğitimsel Bir Öğe Olarak Necip Fazıl Kısakürek'te Metafizik Yön ve Değerler Çerçevesinde Sakarya Türküsü", Arş. Gör. Fatih Baş, "Necip Fazıl Kısakürek'te Müslüman-Türk Gençliği İdeali: ' Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu' Üzerinden bir değerlendirme" sunumunu gerçekleştirdi.

Sempozyumun 6 ve 7 oturumunda; Duran Boz, Doç. Dr. Selim Somuncu, Orhan Gazi Gökçe, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uyar, Mustafa Köneçoğlu, Mustafa Uçurum, Muzaffer Doğan, Dr. İbrahim Biricik, Dr. Öğr. Gör. İlker Bayram, Doç. Dr. Yakup Öztürk, Eyüp Azlal, Fatma Aksakal, Fatih Karasu, Doç. Dr. Sinan Yazıcı, Doç. Dr. Fatih Veyis, Öğr. Gör. Ayşe Kayar Muslu, Dr. Öğr. Üyesi Recep Yılmaz ve Tahsin Kaya, sunum yaptı.

Programın sonunda Vali Mustafa Çiftçi, panelistlere katılım belgelerini takdim etti. - ERZURUM