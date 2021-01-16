Mesut Fenerbahçe'ye geldi mi? Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Mesut Özil bonservis değeri, transfer ücreti, maaşı, imza parası ne kadar?

Sporseverler Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi konusuna odaklandı. Konuyu yakından takip edenler Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Ve Mesut Fenerbahçe'ye geldi mi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Mesut Fenerbahçe'ye geldi mi?

Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki sosyal medya paylaşımları sonrası transfer ateşi yandı. Peki, Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Mesut Özil bonservis değeri, transfer ücreti, maaşı, imza parası ne kadar? Mesut Fenerbahçe'ye geldi mi?

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki sosyal medya paylaşımları sonrası transfer ateşi yandı. Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı. Mesut, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.

MESUT ÖZİL BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR?

Mesut Özil'in F.Bahçe'nin kendisiyle ilgili yaptığı paylaşıma sarı lacivert kalplerle yanıt vermesiyle transferin bitişi müjdelendi. Fenerbahçe ile Mesut arasında yapılan görüşmeler sonrasında futbolcunun, yıllık 4 milyon Euro garanti para ve maç başı 25 bin Euro para ile özel pirimler alacak. Mesut Özil ayrıca 5 milyon Euro da imza parası alacak.

Ajansspor'un haberine göre, Arsenal kulübünden yaklaşık 8 milyon euro alacağı olan Mesut Özil, bir haftadır devam eden görüşmeler sonrasında fesih sözleşmesine imza attı. Özil, Fenerbahçe'ye gelmek için alacağı olan paranın bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldı. Özil 8 milyon euro yerine 5 milyon euro para almaya kabul etti. Arsenal, Özil'e bu parayı 6 taksitte ödeyecek.