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Hasan Engin, Türkiye, Mersin, Ekonomi

MESİAD Başkanı Engin: "Ülkemizde gıda ve hijyen ürünleri stoku yeterli"

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda ve hijyen ürünlerinde stok sorunu olmayacağını belirtti.

17.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:28
MESİAD Başkanı Engin:

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda ve hijyen ürünlerinde stok sorunu olmayacağını belirtti.

Engin, yazılı açıklamasında, virüse karşı Türkiye'de çeşitli önlemler alındığını hatırlatarak, vatandaşların da tedbir amacıyla gıda ve hijyen malzemelerine yöneldiğini kaydetti.

Ürünlere yönelik talep artışından bahseden Engin, "Gıda ve hijyen ürünleri tedarikinde tüketicinin endişelenmesine gerek yok. Ülkemizde yeteri kadar gıda ve hijyen ürünleri stoku bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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