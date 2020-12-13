Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı

MERSİN'de, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarının karnı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince doyuruldu.

Ekipler, 171 kedi ve köpek besleme odağı ve hayvan bakım merkezlerindeki canlara mama ulaştırdı. Ekipler, patili dostların yanı sıra serçe, kumru, güvercin gibi yem kaynaklarına zor ulaşan canlar için de belli noktalara yem ve su bırakarak beslenmelerini sağladı. Ayrıca yaralı hayvanların bakımına devam eden ekipler, trafik kazası gibi acil müdahale edilmesi gereken ihbarlara da hızla karşılık verdi.Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, 171 kedi ve köpek besleme odağımız var. Bunlarla alakalı 205 gönüllümüzle beraber ortak çalışma içerisindeyiz. Daha önce onlara vermiş olduğumuz mamaları sokağa çıkma kısıtlamalarında kedi ve köpeklerimize vermektedirler. Bunun haricinde onların ulaşamadığı yerlerde Büyükşehir Belediyesi olarak gerek yayla bölgelerinde gerek sahil bölgelerinde gerekse şehir merkezlerinde mamaların dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugün de yine rutin uygulamamıza devam edeceğiz. Geçen hafta zaten aynı çalışmayı yapmıştık, bugün de yine gerek yayla bölgelerinde gerek sahil bölgelerinde bir kısım da merkezde ihbara giden arkadaşlarımız ayrı ekipler, mama ve besleme yapan ekiplerimiz de ayrı ekipler olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekiplerimizle görevimizin başındayız dedi.

Gökçek, sahipsiz hayvanlar için kent genelinde çalışma yürüten ekiplerin sadece kedi ve köpekler için değil tüm canlılar için çalıştığını belirterek, 'Sadece sahipsiz dostlar olarak kedi ve köpeklerle değil neticede doğal ortamda yaşayan güvercin, kumrular, serçeler onlar da bizim canlarımız. Onlarla alakalı da nasıl kedi ve köpeklerimizi besliyorsak onlarla ilgili de besleme programlarımız var. Onlar için de besleme yapıyoruz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı