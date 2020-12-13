Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı

13.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:03
Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı

MERSİN'de, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarının karnı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince doyuruldu.

MERSİN'de, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarının karnı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince doyuruldu.

Ekipler, 171 kedi ve köpek besleme odağı ve hayvan bakım merkezlerindeki canlara mama ulaştırdı. Ekipler, patili dostların yanı sıra serçe, kumru, güvercin gibi yem kaynaklarına zor ulaşan canlar için de belli noktalara yem ve su bırakarak beslenmelerini sağladı. Ayrıca yaralı hayvanların bakımına devam eden ekipler, trafik kazası gibi acil müdahale edilmesi gereken ihbarlara da hızla karşılık verdi.Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, 171 kedi ve köpek besleme odağımız var. Bunlarla alakalı 205 gönüllümüzle beraber ortak çalışma içerisindeyiz. Daha önce onlara vermiş olduğumuz mamaları sokağa çıkma kısıtlamalarında kedi ve köpeklerimize vermektedirler. Bunun haricinde onların ulaşamadığı yerlerde Büyükşehir Belediyesi olarak gerek yayla bölgelerinde gerek sahil bölgelerinde gerekse şehir merkezlerinde mamaların dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugün de yine rutin uygulamamıza devam edeceğiz. Geçen hafta zaten aynı çalışmayı yapmıştık, bugün de yine gerek yayla bölgelerinde gerek sahil bölgelerinde bir kısım da merkezde ihbara giden arkadaşlarımız ayrı ekipler, mama ve besleme yapan ekiplerimiz de ayrı ekipler olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekiplerimizle görevimizin başındayız dedi.

Gökçek, sahipsiz hayvanlar için kent genelinde çalışma yürüten ekiplerin sadece kedi ve köpekler için değil tüm canlılar için çalıştığını belirterek, 'Sadece sahipsiz dostlar olarak kedi ve köpeklerle değil neticede doğal ortamda yaşayan güvercin, kumrular, serçeler onlar da bizim canlarımız. Onlarla alakalı da nasıl kedi ve köpeklerimizi besliyorsak onlarla ilgili de besleme programlarımız var. Onlar için de besleme yapıyoruz diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Demet Özdemir Mustafa Üstündağ Aras Bulut İynemli
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Ali Palabıyık Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Bakan Çocuk Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 14:12:51. #1.15#
title