Mersin'de sahte bahis kuponu dolandırıcıları yakalandı
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Mersin'de sahte bahis kuponu dolandırıcıları yakalandı

29.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:16
Mersin'de sahte bahis kuponu dolandırıcıları yakalandı

MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 10 aylık teknik takiple, şüphelilerin sosyal medya üzerinden para kazanma garantili yasal bahis kuponu ilanı verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları M.K.'yi sahte kuponlar üzerinden sözde kazandığı paranın vergisini isteyip 19 bin TL para talep ederek dolandırdıkları belirlendi. 

3 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYORDolandırıcıların hesap hareketlerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin E.E., O.E., İ.D., Ö.K. ve M.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden E.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, İ.D.,Ö.K. ve M.S.'ye ev hapsi cezası verildi, O.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen cep telefonlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin daha kimlik bilgilerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.


Mersin'de sahte bahis kuponu dolandırıcıları yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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