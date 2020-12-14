MERSİN- Sağanak etkili oluyor
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MERSİN- Sağanak etkili oluyor

14.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:23

Mersin kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Mersin kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Kentte etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluşurken, denizde ise dev dalgalar oluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise yağışların yarın günün ilk saatlerine kadar yoğunlaşarak devam edeceği belirtilerek, "Yağışın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

MERSİN- Sağanak etkili oluyor
MERSİN- Sağanak etkili oluyor
MERSİN- Sağanak etkili oluyor
MERSİN- Sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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