MERSİN- Sağanak etkili oluyor

Mersin kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Kentte etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluşurken, denizde ise dev dalgalar oluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise yağışların yarın günün ilk saatlerine kadar yoğunlaşarak devam edeceği belirtilerek, "Yağışın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal