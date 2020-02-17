Mersin'de oklu kirpi avlayanlara para cezası
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Mersin'de oklu kirpi avlayanlara para cezası

Mersin'in Yenişehir ilçesinde oklu kirpi avladığı belirlenen 5 kişiye 13 bin 140 lira ceza verildi.

17.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:08
Mersin'de oklu kirpi avlayanlara para cezası

'in ilçesinde oklu kirpi avladığı belirlenen 5 kişiye 13 bin 140 lira ceza verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde, oklu kirpi avlandığını gören vatandaşlar, durumu İlçe Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri oklu kirpi avlayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak avlandığı belirlenen avcılara Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince 13 bin 140 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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