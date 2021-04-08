Mersin'de Kovid-19 denetimlerinde 49 kişiye ceza kesildi

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık denetimlerde 49 kişiye para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık denetimlerde 49 kişiye para cezası uygulandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci"ne ilişkin genelge kapsamında 29 Mart-4 Nisan arasında şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları ile ticari taksilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamasında 4 bin 351 toplu taşıma aracı ile 204 taksi kontrol edildi.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 49 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci