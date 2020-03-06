: Mersin cumhurbaşkanı yardımcısı oktay mersin'de

06.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin'de (3)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: 'TÜRKİYE ASLA ACIDAN, ÇATIŞMADAN YA DA SAVAŞTAN YANA OLMAMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'de yapımına başlanan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada Suriye meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktay, "İdlib'de başlayan ateşkes ve güvenli koridor tesisinin, bölgede barış ve huzurun sağlanması için hayırla sonuçlanmasını diliyorum. Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır" dedi.

'TÜRKİYE DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ VERMİŞTİR'

Suriye'de yaşanan insani krizin, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Oktay, "Krizin başlangıcından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır. Aksine hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek arzu ediyoruz. Türkiye gerek mültecilere kapılarını açan güvenli bir liman olarak, gerek Suriye'de mazlum halka sunduğu temel hizmetler ile tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir, vermeye de devam ediyoruz. İşte Yunanistan'ın masumlara yaptığı zulüm ortadadır. Çocuklara atılan gaz bombaları, savunmasız mültecilere sıkılan kurşunlar Avrupa'nın övündüğü hangi değeriyle bağdaşıyor? Bir tarafta dinine veya etnik kökenine göre ayırmadan sığınan herkesi bağrına basmış bir Türkiye, bir tarafta adil yük paylaşımından kaçınanlar; mülteci ve insanlık düşmanları var" diye konuştu.

'BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ ZEDELEYİCİ VE YIKICI BİR MUHALEFET ANLAYIŞINI ÜZÜLEREK İZLİYORUZ'

"Suriye'de yaşanan krizin etkileri açıkça ortada iken ne yazık ki ülkemizde hala Suriye'de ne işimiz var diye soran ve Cumhurbaşkanımıza hakaret etme cüretini gösteren seviyesizler var" diyen Oktay, "Son dönemlerde birlik beraberliğimizi zedeleyici ve yıkıcı bir muhalefet anlayışını ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu yapanlar milletimiz nezdinde de hukuk nezdinde de hesap verecek; her şeyden önce milletimizin vicdanında yargılanacaktır. Terörle ve insani krizlere karşı mücadelemiz siyaset meselesi değil, bizim için onur meselesidir; milli güvenlik meselesidir. Devletimizin bekasını doğrudan ilgilendiren yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz tüm mücadeleler bu bilinçle milletimizin güçlü iradesiyle yürütülmektedir. Şimdiye kadar, şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.

'RUSYA'NIN GARANTÖR DEVLET OLARAK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASINI BEKLİYORUZ'

Bahar Kalkanı Harekatı ve güvenlik güçlerinin İdlib bölgesindeki faaliyetlerini hem uluslararası hukuk kuralları hem de imzalanan mutabakatlara uygun olarak yerine getirdiğini vurgulayan Oktay şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir. İdlib'de rejimin saldırganlığına son verilmesi ve akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Suriye'de yaşanan insaniyet dramının askeri bir çözümü olmadığını, Türkiye olarak diplomasiden, müzakereden ve siyasi çözüm süreçlerinden yana olduğumuzu her defasında teyit ettik. Ancak sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele ve insani dramın önüne geçmek için gerektiğinde güç kullanmakta da tereddüt etmedik. İdlib üzerinden ülkemizin köşeye sıkıştırılmasına da asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Gözlem noktalarımıza ya da mevzilerimize terör rejimi tarafından yapılan saldırılara en şiddetli şekilde karşılık verilmiştir ve bundan sonra da şayet saldırı olursa tereddütsüz verilmeye devam edecektir. Bölgede kendilerine verilen görevi büyük özveri, kararlılık ve kahramanlıkla sürdüren güvenlik güçlerimizi milli mücadelenin gazi şehri Mersin'den selamlıyorum. İnsanlık için ifa edilebilecek en kutsal görevlerden birini yerine getiriyorsunuz. Hastalarınızdan ve onların yakınlarından aldığınız dualar hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez. Hem şifa bulmalarına vesile olduğunuz insanlar hem de kendiniz için vazgeçilmez sorumluluklar taşıyorsunuz. Rabbim her birinizden ayrı ayrı razı olsun, Allah yardımcınız olsun. Halihazırda sınır ötesinde yürüttüğümüz operasyonlarda görev alan sağlık personelimize de sizlerin nezdinde muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: DHA

Haber Videosu