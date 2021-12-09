Mersin Büyükşehir, Çay Mahallesi'ni Adım Adım Asfaltlıyor

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde yürüttüğü 13 kilometrelik asfalt çalışması kapsamında mahallenin batı ve doğusundaki çalışmaları önemli oranda tamamlayan ekipler, mahallenin güneyinde asfalta hazırlık faaliyetlerine başlayacak.

Şu ana kadar 42 bin metrekare asfalt serildi MESKİ'nin Çay Mahallesi'nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şu ana kadar 42 bin metrekare sıcak asfalt serimi yaptı. Çalışmalara mahallenin batısından başlayan ekipler, mahallenin doğusuna doğru devam ederek Deliçay'a yaklaştı. Son olarak Deliçay'a yakın sokakların asfalt hazırlık çalışmalarını yapan ekipler, asfalt serim işlemine geçti.

146. Cadde'nin kaldırımları baştan sona yenilendi

Öte yandan, Ahmet Kaya Parkı'nın çevresini 7 bin 410 metrekare kilitli parke taşıyla kaplayan ekipler, 146. Cadde'de ise bir süredir devam eden kaldırım çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin ilerleyen günlerde mahallenin güneyinde asfalt hazırlık sürecine başlaması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 9. 12. 2021 08: 42: 50

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet