Meksika'da insan kaçakçıları 60 Haitili göçmeni kaderine terk etti

Meksika'da insan kaçakçıları, 60 Haitili göçmeni, ABD'ye götürme vaadiyle otogarda kaderine terk etti.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki ekonomik imkansızlıklar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye gitmek isteyen göçmenler, sınıra varamadan istismara maruz kalıyor.

Chiapas eyaletinden otobüslerle getirilen Haitili göçmenler, ülkenin turistik kenti Acapulco'daki otogarda bırakıldı.

Göçmenler, kendilerini buraya getiren kişilerin, limana götürme sözü verdiğini ancak bunu yerine getirmediğini söyledi.

Belediye ekipleri tarafından tesislerdeki barınaklara yerleştirilen göçmenler, işlemleri yapılıncaya kadar burada barındırılacak.

Acapulco Belediye Başkanı Ramon Montiel Mejia, göçmenler içerisinde 22 çocuk ile 4 hamile kadının olduğunu bildirdi.

Hedef ABD

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimi'ne göre, Meksika, ocak-eylül ayları arasında 190 binden fazla belgesiz göçmeni tespit etti, bunlardan 74 bin 300'ü sınır dışı edildi.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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