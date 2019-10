Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta: 67-68

19.10.2019 15:45

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Kaynak: DHA

HAKEMLER: Mehmet Karabilcen, Ziya Özorhon, Serhat BükerMEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 20, Davis JR 6, Hrovat 9, Aldrıdge 5, Talib Zanna 12, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 14, Ulaş Peker, Burak Eşlik 1, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu, Ali TuncerGALATASARAY DOĞA SİGORTA : Webster 11, Whıttıngton 8, Harrıson 21, Auguste 3, Göksenin Köksal 2, Emir Gökalp 3, Yiğit Arslan 2, Can Korkmaz 9, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Alexander Moore 71'İNCİ PERİYOT: 18-18DEVRE: 31-353'ÜNCÜ PERİYOT: 54-52ING Bank Basketbol Süper Ligi'nde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor sahasında, Galatasaray Doğa Sigorta 'ya 67-68 mağlup oldu.İlk periyoda her iki takım da etkili başladı. İlk molaya Galatasaray 8-6 önde girdi. Ev sahibi Afyon Belediyespor molanın hemen ardından durumu eşitleyerek 8-8 yaptı. Galatasaray, Harrıson ve Whittington'un basketleriyle skoru 14-10'a getirse de ev sahibi takımdan Crawford ve Zanna'nın basketleriyle durum eşitlendi. Galatarasay, Augste'nin basketiyle 18-16 öne geçti ancak Afyon Belediyespor'da Crawford'un 2 sayılık basketine engel olamadı. İlk periyot 18-18 sona erdi.İkinci periyoda Galatasaray Doğa Sigorta iyi bir başlangıç yaptı ve 13'üncü dakikayı 22-18 üstün geçti. Çekişmenin devam ettiği dakikalarda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da Erdi Gülaslan, Hrovat ile Zanna sayılar üretse de, sarı kırmızılı takım, Harrison, Moore, Ege Arar ve Can Korkmaz ile hücum organizasyonlarında bulduğu sayılarla soyunma odasına 35-31 önde gitti.İkinci yarıya yüksek tempoyla başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Hrovat ve Crawford ile dış atışlardan bulduğu sayılarla 23'üncü dakikada 38-35 öne geçti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği dakikalarda Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison ve Whittington'la pota altında sayı üretse de ev sahibi takım, Crawford ile Aldridge bulduğu 3 sayılık basketlerle final periyoduna 54-52 önde girdi.Dördüncü periyoda savunmada iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, pota altında bulduğu sayılarla 33'üncü dakikada skoru eşitledi: 56-56. Çekişmenin zirve yaptığı ve üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son bölümde, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da Erdi Gülaslan ve Davis JR'ın ürettiği sayılara karşılık Galatasay Doğa Sigorta, Harrison, Can Korkmaz, Moore ve Webster ile bulduğu basketlerle 1 sayı farkla maçı 68-67 kazandı.Maçın en skorer oyuncusu Galatasaray Doğa Sigorta'dan 21 sayı ile Harrison oldu. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da ise 20 sayı ile Crawford takımı adına en çok skorer üreten oyuncu olarak karşılaşmayı tamamladı.- Afyonkarahisar