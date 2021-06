Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı iddiası

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in evinde düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Oyuncu Tolga Yüce, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı haberleri hayranlarını üzmüştü. Bu haberin ardından oyuncu Tolga Yüce, Erbil'in hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile çektiği pozunu paylaşan Yüce, "Değerli sanatçı Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Şükür an itibarıyla hepinize çok selamları var. En son hali sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun" dedi.

YEMEK YERKEN FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI

Erbil'in geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodusuna karıştığı Funda Aksu, sosyal medya hesabından şovmenin son halini paylaştı. Erbil'in yemek yerken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Aksu, "Hayırlı, sağlıklı haftalar diliyoruz" notunu yazdı.