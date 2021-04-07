Mehdi Uğur Çoban: "Covid-19'a karşı teknolojik çözümler süreci kolaylaştıracaktır"
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Mehdi Uğur Çoban: "Covid-19'a karşı teknolojik çözümler süreci kolaylaştıracaktır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mehdi Uğur Çoban: 'Covid-19'a karşı teknolojik çözümler süreci kolaylaştıracaktır'

İş insanı Mehdi Uğur Çoban, 1 seneyi aşkın süredir etrafımızı saran Covid-19'a ile mücadele kapsamında teknolojiye dair yatırımların arttırılması gerektiğini söyleyerek, "Teknolojik gelişmeler virüse karşı mücadelede büyük önem arz ediyor.

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İş insanı Mehdi Uğur Çoban, 1 seneyi aşkın süredir etrafımızı saran Covid-19'a ile mücadele kapsamında teknolojiye dair yatırımların arttırılması gerektiğini söyleyerek, "Teknolojik gelişmeler virüse karşı mücadelede büyük önem arz ediyor. Sağlık alanına yönelik yapılacak yatırımlar, pandemiden kurtulmamızı kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin küresel çapta büyük hasarlar bıraktığı kaçınılmaz bir gerçek. Bilgisayar Mühendisi Mehdi Uğur Çoban, yazılım alanında yapılacak atılımların virüsün seyrini olumlu yönde değiştireceği kanaatinde.

13 yaşından beri bilgisayar programları geliştiren genç iş adamının teknoloji alanında yatırımları bulunuyor. 2019 senesinden beri siber koruma programları alanında önemli çalışmalar sürdüren Çoban, Covid-19'un gıdadan tarıma, sanayiden teknolojiye hemen hemen her sektörü etkilediğini dile getirerek, "Yazılım ve teknoloji alanında yapılacak olan teşvikler, sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlayabilir" dedi.

Siber Koruma A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Uğur Çoban, aynı zamanda yazılım, mobil uygulama ve web site alanında uzun senelere dayanan tecrübesinin ardından uydu güvenlik sistemlerinde de büyük ses getirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Uydular olmazsa tüm teknolojiler çalışmaz hale gelir. Böyle bir durumda da teknolojinin durması kaçınılmaz olacaktır. İslam ülkelerinin ve diğer ülkelerin teknolojilerini yakından takip ediyoruz. İşimizin başındayız ve çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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