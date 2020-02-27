Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a

27.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:19

Dünya'da ilk defa, gösteri başlamadan önce yapılan anons ile seyirciler koltuklarına özel olarak tasarlanmış emniyet kemerlerini takarak oyunu izlemeye başlıyorlar.

Gösteride Ceyhun Fersoy ve Zahrettin Çelik rol alıyor. Sanat Danışmanlığını Zihni Göktay, Birol Güven ve Yonca Evcimik üstlendi.

Megastar Tarkan, KAZASIZ KUL OLMAZ tiyatro gösterisine destek adına, 2019 Avrupa Turnesi kapsamında giydiği kostümlerden birini projeye bağışladı. Gösterinin bir bölümünde Tarkan'ın

Kuzu Kuzu şarkısına da yer veriliyor.

Seyirciler Emniyet Kemeri Taktı

Dünyada bir ilk olarak, oyun öncesinde gelen bir anonsla seyirciler koltuklarına özel olarak tasarlanmış emniyet kemerlerini takıyorlar ve oyunu bu şekilde izliyorlar. Tek bir kemer bile takılmamış olsa, oyun asla başlamıyor. Seyirciler ise çocuklarıyla birlikte katıldıkları ve çok yararlı bulduklarını belirttikleri bu tür eğitsel projelerin daha da artması ve yaygınlaşması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca seyircilere trafik levhalarının anlamlarını sorulmaktadır. Soruyu bilen kişilere ilkyardım seti hediye edilmektedir.

GösteriniKurucusundan Kazasız kul olmaz gösterisinin kurucusu Zahrettin Çelik, oyun hakkında şunları söyledi:

"Oyunun temel fikri ve düşüncesi tamamen gerçek olaylardan çıktı. Bunun için çeşitli sosyal alanları kendimize hedef gözlem alanları olarak belirledik. Ceyhun Fersoy canlandırdığı Aziz Yıldırım trafikte skeci kuralların ne denli önemli olduğuna vurgulanıyor. Erman Toroğlu " Önce Yaya" skecinde ise araçlar ve yayalar arasındaki artı ve eksileri görüyoruz. Dünyada ve ülkemizde depremi yaşıyoruz bu konuya da değiniyoruz. Kavşaklar, tali yolar, inşaat alanları, toplu taşıma araçları gibi yerler gözlemlerde bulunduğumuz öncelikli mekânlar oldu. Bu gözlemler daha sonra hem skeç haline geldi hem de elde ettiğimiz bu verileri çeşitli kurum ve kuruluşlarla paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Geriye dönüşü olmayan pişmanlıkların ve keşkelerin olmaması için "Kazasız Kul Olmaz" adlı gösterimizi 2009 yılında kaleme aldık.İstatistiklere ve kaza oranlarına baktığımızda iş ve trafik kazaları oranının pek de iç açıcı olmadığını görürüz. Ülkemizde sadece trafik kazalarında yılda 7-8 bin kişi hayatını kaybetmekte. Dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sıradayız. Dünya genelinde 1.6 milyon insan sadece trafik kazalarında yaşamını yitirmektedir. Ülkemizin kanayan yarası olan bu sorunları azaltmak için 800 kurum kuruluşlara çok teşekkür ederiz . Herkesin desteklerini bizim için çok önemli Tarkan bey destekleri için ayrıca teşekkür ederiz. Eğitsel niteliğe sahip bu mesaj kaygılı oyunu 7' den 70'e her yaştaki seyirciyle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler