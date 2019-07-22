Meclis gündemine taşınmıştı, Tarım Bakanı: İspanya'dan gelen 3 bin hayvanın sertifikası sahte

Meclis gündemine taşınmıştı, Tarım Bakanı: İspanya'dan gelen 3 bin hayvanın sertifikası sahte

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İspanya'dan ithal edilen 3 bin kadar besilik hayvanın sertifikalarının sahte olduğunu ve söz konusu hayvanların karantinaya alındığını açıkladı.

Meclis gündemine taşınmıştı, Tarım Bakanı: İspanya'dan gelen 3 bin hayvanın sertifikası sahte

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İspanya'dan ithal edilen 3 bin hayvanın sertifikalarının sahte olduğunu ve söz konusu hayvanların karantinaya alındığını açıkladı.

CHP'li milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun meclis gündemine taşıdığı ithal hayvan ihracaatı konusunda pazartesi günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, Bakanlığın şüphe ve tespitleri üzerine hayvanların kontrol belgelerinde sahtekarlık yapıldığının anlaşıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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