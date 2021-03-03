MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek
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MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek

03.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:00
MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü"ne özel mektup, resim, kısa film, grafiti, kara kalem, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma dallarında yarışma düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü"ne özel mektup, resim, kısa film, grafiti, kara kalem, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma dallarında yarışma düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmayla, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün milli, manevi ve tarihi önemini kavratmak, onların vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak, milli birlik ve varlık ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amaçlanıyor.

Yarışmaya başvurular 2 Nisan'a kadar yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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