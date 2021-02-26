MEB, 10'uncu sınıflar için beceri temelli etkinlikler kitabı yayımladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, salgın sürecinde özel kaynak destekleri ile öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla, 10'uncu sınıf öğrencilerine yönelik 9 dersten 980 etkinliğin yer aldığı kitap setini erişime açtı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, lise öğrencilerine yönelik beceri temelli etkinlikler setinin ikincisi 10'uncu sınıflara yönelik hazırlandı. Kaynaklar bugün her öğrencinin ve öğretmenin 'eba.gov.tr'deki sayfasında erişime açıldı. Beceri temelli etkinlikler kaynağında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce derslerinden 980 etkinlik bulunuyor. Etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla öğrencilerin ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10'uncu sınıf öğrencilerini beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan kitap setinin paylaşıldığını belirterek, "Tüm dünya gibi Covid-19 salgınından dolayı zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için tüm birimlerimiz sürekli ilave destek kaynakları oluşturuyorlar. Mart ayı içerisinde de 11 ve 12'inci sınıflar için beceri temelli etkinlikler setini yayımlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ