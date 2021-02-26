MEB, 10'uncu sınıflar için beceri temelli etkinlikler kitabı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

MEB, 10'uncu sınıflar için beceri temelli etkinlikler kitabı yayımladı

26.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:29
MEB, 10'uncu sınıflar için beceri temelli etkinlikler kitabı yayımladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, salgın sürecinde özel kaynak destekleri ile öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla, 10'uncu sınıf öğrencilerine yönelik 9 dersten 980 etkinliğin yer aldığı kitap setini erişime açtı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, salgın sürecinde özel kaynak destekleri ile öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla, 10'uncu sınıf öğrencilerine yönelik 9 dersten 980 etkinliğin yer aldığı kitap setini erişime açtı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, lise öğrencilerine yönelik beceri temelli etkinlikler setinin ikincisi 10'uncu sınıflara yönelik hazırlandı. Kaynaklar bugün her öğrencinin ve öğretmenin 'eba.gov.tr'deki sayfasında erişime açıldı. Beceri temelli etkinlikler kaynağında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce derslerinden 980 etkinlik bulunuyor. Etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla öğrencilerin ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10'uncu sınıf öğrencilerini beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan kitap setinin paylaşıldığını belirterek, "Tüm dünya gibi Covid-19 salgınından dolayı zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için tüm birimlerimiz sürekli ilave destek kaynakları oluşturuyorlar. Mart ayı içerisinde de 11 ve 12'inci sınıflar için beceri temelli etkinlikler setini yayımlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Sibel Can Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Hüseyin Göçek Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MEB, 10'uncu sınıflar için beceri temelli etkinlikler kitabı yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:55:16. #1.15#
title