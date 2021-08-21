Masterchef ana kadroya kim seçildi? 20 Ağustos Masterchef ana kadroya seçilen 15. yarışmacı belli oldu! Masterchef bu akşam kim kazandı?
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Masterchef ana kadroya kim seçildi? 20 Ağustos Masterchef ana kadroya seçilen 15. yarışmacı belli oldu! Masterchef bu akşam kim kazandı?

Masterchef ana kadroya kim seçildi? 20 Ağustos Masterchef ana kadroya seçilen 15. yarışmacı belli oldu! Masterchef bu akşam kim kazandı?
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MasterChef ana kadroya kim girdi? Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 20 Ağustos Cuma ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 15. seçilen isim kim oldu? Nejdet mi? Rabia mı? Yiğit mi? Mustafa mı? Emre mi? Melis mi? Atakan mı? Detaylar haberimizde...

Masterchef bu gece kim kazandı? Bugünkü Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 15. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, on beşinci yarışmacı kimdir? 20 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 20 Ağustos Cuma 1. kim seçildi?

20 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

20 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 7 yarışmacı şu şekilde:

  • Nejdet
  • Melis
  • Atakan
  • Yiğit
  • Rabia Nur
  • Mustafa
  • Emre

Elini kesen Mustafa Ozan'ın tabağına kan sıçramış ve hijyen kuralları gereğince tabağı değerlendirilmeye alınmamıştır. Mustafa dışındaki diğer 6 yarışmacıdan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 15. yarışmacı olacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sona kalan iki yarışmacı

  • Yiğit Gök
  • Emre Büber

İki yarışmacıdan biri MasterChef Türkiye ana kadroda yer alacak 15. yarışmacı olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Danilo, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tabağını daha çok beğendiği Emre , MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak 15. yarışmacısı oldu.

KAZANAN: Emre Büber

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Masterchef ana kadroya kim seçildi? 20 Ağustos Masterchef ana kadroya seçilen 15. yarışmacı belli oldu! Masterchef bu akşam kim kazandı? - Haberler
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