Maske bulmakta güçlük çeken tıp merkezi kendi maskesini üretmeye başladı
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Turgut Özal, Koronavirüs, Yerel

Maske bulmakta güçlük çeken tıp merkezi kendi maskesini üretmeye başladı

- Maske bulmakta güçlük çeken tıp merkezi kendi maskesini üretmeye başladı Turgut Özal Tıp Merkezi, maskelerini artık kendisi üretiyor Günlük bin adet maske üretimi ile hastanenin ihtiyacı karşılanıyor Birçok ülkede hızla yayılan ölümcül Corona Virüsü ile birlikte koruyucu maskelere de talep arttı.

10.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:32
Maske bulmakta güçlük çeken tıp merkezi kendi maskesini üretmeye başladı

- Maske bulmakta güçlük çeken tıp merkezi kendi maskesini üretmeye başladı

Turgut Özal Tıp Merkezi, maskelerini artık kendisi üretiyor

Günlük bin adet maske üretimi ile hastanenin ihtiyacı karşılanıyor

MALATYA - Birçok ülkede hızla yayılan ölümcül Corona Virüsü ile birlikte koruyucu maskelere de talep arttı. Ülke genelinde yoğun talep olunca maske bulmakta güçlük çeken İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ise alternatif bir yöntem bularak artık maskelerini kendi üretmeye başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede görülen Covit-19 adıyla bilinen Corona Virüsü dünyada birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, Türkiye'de virüsün yayılmaması için sıkı tedbirler aldı. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte dünyada koruyucu tıbbi malzemelere olan taleplerde patlamama yaşanırken, özellikle solunum yoluyla buluşan virüse karşı koruyucu maskeler yoğun talep görüyor.

Türkiye'de corona virüsüne henüz rastlanılmadı ancak ülkede maskelere olan talep de büyük artış yaşanıyor. Tıbbi malzeme firmaları maske taleplerine yetişemezken Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ise günlük maske ihtiyacının karşılanması adına alternatif bir arayışa girildi. Hastane yönetiminin girişimleri ile kendi bünyelerindeki terzihane de günlük kullanılan koruyucu maske üretimi denemesinde başarı sağlanınca seri üretime geçildi. Hastanenin ihtiyacı olan günlük bin adet maskeyi artık kendilerinin ürettiğini ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, şuan dünyada yoğun talep gören maskenin Türkiye'de üretiminin şuan için yeterli olduğunu belirterek ileride yaşanacak maske bulma sıkıntısı ihtimaline karşı kendi önlemlerini aldıklarını söyledi.

Hastanelerinde günlük ortalama bin adet maske kullanıldığını belirten Kızılay, "Hastanemizin ihtiyaçlarını gören terzihanemizde maske üretimi ile ilgili yaptığımız deneme üretimi başarılı olunca bunu seri üretime geçirme kararı aldık. Hastanemizin maske ihtiyacını buradan karşılıyoruz" dedi. Maskenin basit bir tıbbi malzeme olduğunu ancak şu sıralar bulunmasının zor olduğunu da ifade eden Kızılay, "Maskenin yokluğu çok önemli bir boşluk olacak. Onun için bizde kendi hastanemizde her gün bin maske üreterek bu ihtiyacı karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Maske üretiminde kullandıkları malzemelerin, daha önce satın aldıkları malzeme ile aynı olduğunu da ifade eden Rektör Kızılay, "Burada Başhekimimiz ve diğer yetkililerimizin büyük başarısı var. Terzi arkadaşlarımızın da özverili çalışması ile bu ihtiyacımızı artık kendimiz karşılıyoruz" dedi.

Corona virüsünün şuan dünyanın birçok ülkesinde olduğunu ancak Türkiye'de henüz bir vakaya rastlanılmadığını da kaydeden Kızılay, "Ama maska ihtiyacı ülkede de dünyada çok talep gören bir ihtiyaç. Bizde bu talebe kendi ihtiyacımızı karşılayarak katkı sunmaya başladık. Kullandığımız kumaşlarımızı laboratuvarımızdan testten geçirdik. Anti alerjik kumaşlar kullanıyoruz. Maskelerimiz hem hastanede günlük cerrahi müdahalelerde kullanacağız" diye konuştu.

Maske bulmakta güçlük çeken tıp merkezi kendi maskesini üretmeye başladı

Kaynak: İHA

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Maske bulmakta güçlük çeken tıp merkezi kendi maskesini üretmeye başladı

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