MARSU, su borcunu yapılandırıyor
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MARSU, su borcunu yapılandırıyor

26.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:16
MARSU, su borcunu yapılandırıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, su borçlarını yapılandırıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, su borçlarını yapılandırıyor.

MARSU'dan yapılan açıklamada, bzı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 7526 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Söz konusu kanun ile 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki su ve atık su gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE ( Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacağı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

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"Peşin ödemelerde gecikme tutarından yüzde 90 indirim yapılması. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde gecikme bedelinde %50 indirim yapılması. Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6,9,12,18 eşit taksitler halinde toplamda 36 ayda ödenmesi gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. Bu imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar MARSU Genel Müdürlüğü veya İlçe Şube Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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