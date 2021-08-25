MARMARİS'TE YANAN ORMANLARA 'AĞIT'
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MARMARİS'TE YANAN ORMANLARA 'AĞIT'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir grup müzisyen, Türkiye'nin yanan ormanlar için mini konser verdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir grup müzisyen, Türkiye'nin yanan ormanlar için mini konser verdi. Bach'tan Mozart'a, Sezen Aksu'dan Zülfü Livaneli'ye kadar birçok müzisyenin eserinin seslendirildiği konserde, dinleyenler duygulandı.

Marmaris Filarmoni Derneği, Türkiye'nin yanan ormanları için 'Ormana Saygı' adı altında mini bir konser verdi. Dernek üyesi yerel sanatçılar, İçmeler Mahallesi'ndeki Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda bir araya geldi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Bach'tan Mozart'a, Sezen Aksu'dan Zülfü Livaneli'ye kadar birçok müzisyenin eseri ormanlar için okundu. Konseri Marmarislilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler izledi. Yöresel türkülerinin de seslendirildiği konserde bazı vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

Konser öncesi konuşan Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz, şunları söyledi:

"Ulusal bir yangın felaketi yaşadık. Yangın söndürme sırasında fedakar gençlerimizi, ağaçlarımızı, bitkilerimizi, hayvanlarımızı, ormanlarda kendi halinde yaşayarak insanlara fayda sağlayan sincaplardan yılanlara, tırtıllardan arılara milyonlarca canlıyı yitirdik. Çok sevdiğimiz doğayı yitirdik, hepimiz yastayız. Türk halkının ciğeri yandı. Resmi Gazete'de ilan edilmeyen bir yas tutuyoruz. Canımız, ciğerimiz tüm ormanlarımız, orman şehitlerimiz Şahin Akdemir ve Görkem Hasdemir başta olmak üzere tüm insanlarımız, ormanlarda yanan ağaç, bitki, börtü böcek tüm hayvanların anısı için, onların unutulmaması için ağıt yakıyoruz."

MARMARİS'TE YANAN ORMANLARA 'AĞIT'
MARMARİS'TE YANAN ORMANLARA 'AĞIT'
MARMARİS'TE YANAN ORMANLARA 'AĞIT'
MARMARİS'TE YANAN ORMANLARA 'AĞIT'
MARMARİS'TE YANAN ORMANLARA 'AĞIT'
MARMARİS'TE YANAN ORMANLARA 'AĞIT'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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